Мінус танк та БМП. ЗСУ накрили колону російських військ у районі Вугледару

Українські військові за допомогою дронів виявили ворожу колону у районі Вугледару Донецької області. Артилеристи, своєю чергою, успішно накрили вогнем російську техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Мінцифри Михайла Федорова в Telegram .
Українські військові за допомогою дронів, придбаних за кошти донорів UNITED24, відпрацювали по колоні російської техніки в районі Вугледару.
"Завдяки "пташкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo і DJI Matrice M30T військові вчасно побачили колону техніки росіян, передали координати артилерії, що влучно відпрацювала", - написав Федоров.
По колоні відпрацювали 21 окремий батальйон "Сармат" спільно з 55 артилерійською та 72 механізованою бригадами.
Фото: результат вдалого влучення українських артилеристів колоною росіян (t.me/zedigital)
Нагадаємо, раніше військові розповіли, що окупаційні війська змінили свою тактику у напрямку Вугледара Донецької області. Противник замість штурмів ночами почав відновлювати свої сили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .