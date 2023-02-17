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Минус танк и БМП. ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара

Фото: ВСУ накрыли колонну российских войск в районе Угледара (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные с помощью дронов обнаружили вражескую колонну в районе Угледара Донецкой области. Артиллеристы, в свою очередь, успешно накрыли огнем российскую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова в Telegram.

Украинские военные с помощью дронов, которые были приобретены за средства доноров UNITED24, отработали по колонне российской техники в районе Угледара.

"Благодаря "птичкам" DJI Mavic 3 Fly More Combo и DJI Matrice M30T военные вовремя увидели колонну техники россиян, передали координаты метко отработавшей артиллерии", - - написал Федоров.

По колонне отработали 21 отдельный батальон "Сармат" совместно с 55 артиллерийской и 72 механизированной бригадами.

Фото: результат удачного попадания украинских артиллеристов по колонне россиян (t.me/zedigital)

Напомним, ранее военные рассказали, что оккупационные войска изменили свою тактику в направлении Угледара Донецкой области. Противник вместо штурмов по ночам начал восстанавливать свои силы.

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Война в УкраинеДонецкая областьВСУ