Мінус танк та БМП. Нацгвардійці в Авдіївці завдали удару по позиціях ворога (відео)

Спецназівці Нацгвардії завдали ударів по позиціях російських загарбників на Авдіївському напрямку, знищивши кілька одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацгвардії.
Завдяки ефективній роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони українським бійцям вдається систематично завдавати ударів по позиціях ворога та знищувати бронетехніку.
"Підрозділ Національної гвардії, який виконує завдання поблизу Авдіївки, за два дні знищив 4 БМП та 1 танк. На відео окремі фрагменти завдання ударів нашими бійцями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулої доби українські військові ліквідували 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 112 960 військових.
Також повідомляли, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ 10 січня успішно зупинили атаки ворога в Харківській, Луганській та Донецькій областях.
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