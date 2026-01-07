UA

Мінус ще 1040 окупантів: Генштаб опублікував свіжу статистику

Фото: ЗСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Від початку повномасштабної війни Україна зафіксувала колосальні втрати техніки та особового складу противника. І цифри продовжують зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року і станом на 7 січня 2026 року втрати противника продовжують зростати, охоплюючи особовий склад і військову техніку на всіх напрямках.

Загальні орієнтовні втрати особового складу склали близько 1 214 500 осіб (+1040 за останню добу).

У бойових умовах знищено 11 515 танків (+3 за останню добу), 23 865 бойових бронетранспортерів (+2 за останню добу), 35 857 артилерійських систем (+26 за останню добу) і 1 595 реактивних систем залпового вогню (+2 за останню добу).

Втрати повітряних і безпілотних сил

Повітряний флот противника втратив 434 літаки і 347 вертольотів, а безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня досягли 101 849 одиниць (+406 за останню добу).

Також знищено 4 137 крилатих ракет, що відображає значні зусилля української протиповітряної оборони.

Втрати морського та автомобільного флоту

У морській сфері втрачено 28 кораблів і катерів, включно з 2 підводними човнами. Наземний транспорт противника зазнав серйозних втрат: 73 224 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+122 за останню добу), а також 4 037 одиниць спеціальної техніки (+1 за останню добу).

Ці дані наочно демонструють масштаб руйнувань, завданих російській армії, і ефективність української оборони, яка успішно стримує агресора на всіх фронтах.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України посилило контроль над компаніями, що виконують оборонні контракти: тепер фірми з боргами або з призупиненими виконавчими провадженнями під час воєнного стану підлягають суворій перевірці і можуть бути обмежені в участі в державних замовленнях.

Зазначимо, що після можливого припинення вогню в Україні Німеччина готова розмістити свій військовий контингент у сусідніх країнах НАТО, одночасно продовжуючи надавати політичну, фінансову та військову підтримку Києву.

