Мінус понад 1700 окупантів, 33 артсистеми і не тільки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби, 16 грудня, на фронті відбулося 278 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили понад 80 атак росіян.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

За останніми даними головкома, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.

Також відомо, що українські військові активно організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, а також отримали підкріплення.