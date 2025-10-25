"Мінус половина доходів": у Зеленського сказали, як нафтові санкції вплинуть на РФ

Він зазначив, що санкції проти "Роснафти" і "Лукойла" були прийняті як Сполученими Штатами, так і Великою Британією. Водночас Євросоюз має санкції лише проти "Роснафти", оскільки частина ЄС досі залежна від "Лукойлу".

"Це потенційно означає в районі 100 млрд (доларів - ред.) на рік неотримання доходів. Ми очікуємо, що за умови належного дотримання відповідних санкційних обмежень, Росія втратить не менше ніж 60-70% свого експорту нафти і до Індії, і до Китаю", - сказав Власюк.

Він повідомив, що у такому випадку це означатиме втрати доходу не менше ніж 5 млрд доларів на місяць.

"Це болюче, це багато. Для порівняння, зараз Росія на місяць заробляє в районі 10 млрд доларів. Тобто, це мінус половина нафтодоларів доходів одним лише санкційним рішенням стосовно двох нафтових компаній", - резюмував уповноважений президента України з питань санкційної політики.