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Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Фото: українські військові знищили ще 510 окупантів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків - 4070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7944 (+12) од,
  • артилерійських систем - 4330 (+20) од,
  • РСЗВ - 658 (+1) од,
  • засоби ППО - 408 (+4) од,
  • літаків - 315 (+0) од,
  • гелікоптерів - 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3652 (+17),
  • крилаті ракети -1271 (+7),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6898 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 612 (+7).

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують вести наступальні дії на трьох ділянках фронту - на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Вони знищують позиції росіян та їхнє озброєння.

Зокрема, наші бійці просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Вони мають часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що загарбники нібито змушені відступати.

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