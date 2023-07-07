Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:
Українські захисники продовжують вести наступальні дії на трьох ділянках фронту - на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Вони знищують позиції росіян та їхнє озброєння.
Зокрема, наші бійці просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Вони мають часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що загарбники нібито змушені відступати.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.