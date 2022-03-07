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Минус один. В Одессе уничтожен российский корабль

Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают нести потери. В Одессе ВСУ уничтожили корабль врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Facebook.

"Слава Украине, друзья. Немножко держали интригу, а сейчас могу сказать: "русский корабль" все же пошел на#уй. У врага потери, наши молодцы. Слава Вооруженным силам Украины... Мы будем уничтожать врага. Минус один корабль", - сказал Братчук.

Война России против Украины длится двенадцатый день. Подробнее о том, что сейчас происходит в разных городах, все новости Украины на данный момент и важна оперативная информация - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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