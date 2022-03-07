Мінус один. В Одесі знищено російський корабель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука у Facebook.

"Слава Україні, друзі. Трішки тримали інтригу, а зараз можу сказати: "русский корабль" все ж таки пішов на#уй. У ворога втрати, наші молодці. Слава Збройним силам України... Ми будемо знищувати ворога. Мінус один корабель", - сказав Братчук.

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