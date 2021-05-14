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"Минус Медведчук": Зеленский заявил об уменьшении количества олигархов в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов. Этот список, по словам главы страны, покинул нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об это президент написал в авторской колонке для "Фокуса".

По его словам, Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы "откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности".

"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук", - написал Зеленский.

Как он заявил, "будут еще минусы", пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами.

По словам главы государства, вскоре правительство представит гражданам законопроект о деолигархизации, который утвердит системный взгляд на проблему.

"Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут", - считает президент.

Ранее в СНБО сообщили, что в перечень олигархов могут попасть 13 человек.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что сегодня пройдет заседание СНБО, на котором утвердят новые санкции.

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Новости Украины Виктор МедведчукВладимир Зеленскийолигархи