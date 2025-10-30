Мінус майже тисяча окупантів: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

За останню добу, з 29 на 30 жовтня, армія РФ втратила на фронті 960 солдатів, два танки та три бронемашини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2025 року орієнтовно становлять: особового складу - близько 1 140 860 (+960) осіб.

танків - 11 305 (+2) од.

бойових броньованих машин - 23 514 (+3) од.

артилерійських систем - 34 089 (+25) од.

РСЗВ - 1 531 (+1) од.

засоби ППО - 1 232 (+2) од.

літаків - 428 од.

гелікоптерів -346 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 707 (+340) од.

крилаті ракети - 3 880 од.

кораблі / катери - 28 од.

підводні човни - 1 од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 65 993 (+128) од.

спеціальна техніка - 3 986 од.