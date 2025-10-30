Мінус майже тисяча окупантів: Генштаб підрахував втрати ворога за добу
Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (Getty Images)
За останню добу, з 29 на 30 жовтня, армія РФ втратила на фронті 960 солдатів, два танки та три бронемашини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 140 860 (+960) осіб.
- танків - 11 305 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 23 514 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 089 (+25) од.
- РСЗВ - 1 531 (+1) од.
- засоби ППО - 1 232 (+2) од.
- літаків - 428 од.
- гелікоптерів -346 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 75 707 (+340) од.
- крилаті ракети - 3 880 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 65 993 (+128) од.
- спеціальна техніка - 3 986 од.
Генштаб про ситуацію на фронті
Як напередодні повідомляв Генштаб ЗСУ, станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Майже третину боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
За добу противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.