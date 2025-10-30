ua en ru
Минус почти тысяча оккупантов: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

Украина, Четверг 30 октября 2025 08:15
Минус почти тысяча оккупантов: Генштаб подсчитал потери врага за сутки Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

За последние сутки, с 29 на 30 октября, армия РФ потеряла на фронте 960 солдат, два танка и три бронемашины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 140 860 (+960) чел.
  • танков - 11 305 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 514 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 089 (+25) ед.
  • РСЗО - 1 531 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 232 (+2) ед.
  • самолетов - 428 ед.
  • вертолетов -346 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 707 (+340) ед.
  • крылатые ракеты - 3 880 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 65 993 (+128) ед.
  • специальная техника - 3 986 ед.

Генштаб о ситуации на фронте

Как накануне сообщал Генштаб ВСУ, по состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Почти треть боев зафиксировано на Покровском направлении.

За сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.

