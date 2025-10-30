Минус почти тысяча оккупантов: Генштаб подсчитал потери врага за сутки

За последние сутки, с 29 на 30 октября, армия РФ потеряла на фронте 960 солдат, два танка и три бронемашины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2025 года ориентировочно составляют:

Генштаб о ситуации на фронте

Как накануне сообщал Генштаб ВСУ, по состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Почти треть боев зафиксировано на Покровском направлении.

За сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.