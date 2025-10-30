Минус почти тысяча оккупантов: Генштаб подсчитал потери врага за сутки
Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
За последние сутки, с 29 на 30 октября, армия РФ потеряла на фронте 960 солдат, два танка и три бронемашины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 140 860 (+960) чел.
- танков - 11 305 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 23 514 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 34 089 (+25) ед.
- РСЗО - 1 531 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 232 (+2) ед.
- самолетов - 428 ед.
- вертолетов -346 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 75 707 (+340) ед.
- крылатые ракеты - 3 880 ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 1 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 65 993 (+128) ед.
- специальная техника - 3 986 ед.
Генштаб о ситуации на фронте
Как накануне сообщал Генштаб ВСУ, по состоянию на 22:00 30 октября на фронте произошло 157 боевых столкновений. Почти треть боев зафиксировано на Покровском направлении.
За сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб. Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг совершил 3373 артиллерийских обстрела.