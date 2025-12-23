Мінус майже 1500 окупантів і 2 літаки: Генштаб надав статистику на 23 грудня

За час повномасштабної агресії втрати Росії продовжують зростати за всіма видами озброєнь і особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
За період з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 199 280 осіб, з них плюс 1420 за останню добу.
Суттєво скоротився парк важкої техніки: знищено 11 446 танків і 23 792 бойові броньовані машини, що відображає інтенсивність боїв і ефективність вогневого ураження.
Артилерійська компонента зазнала значних втрат: 35 331 артилерійська система виведена з ладу, а також 1576 одиниць РСЗВ.
Втрати засобів протиповітряної оборони досягли 1263 одиниць, що знижує здатність прикривати війська та інфраструктуру.
У повітряному компоненті підтверджено втрати 434 літаків (з яких 2 за минулу добу) і 347 вертольотів. Морська армія зменшилася на 28 кораблів і катерів, а також 2 підводні човни.
Крім того, знищено 4073 крилаті ракети, що вказує на активну протидію ракетним ударам.
Найбільшу динаміку демонструють безпілотники: сумарно 93 166 оперативно-тактичних БПЛА, включно з плюс 453 за добу. Втрати автотехніки та автоцистерн склали 70 966 одиниць, спеціальної техніки - 4029.
Нагадуємо, що Рада безпеки Чехії 7 січня розгляне подальшу долю ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні, яка реалізується за західного фінансування та координації Праги.
Зазначимо, що за добу 22 грудня на сході та півдні України зафіксовано масовані удари авіації та дронів противника, а також десятки спроб штурму позицій ЗСУ. Від початку доби відбулося 190 бойових зіткнень, водночас українські захисники продовжують відбивати атаки та завдають ворогові суттєвих втрат.