Втрати особового складу та бронетехніки

За період з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2025 року орієнтовні втрати противника склали близько 1 199 280 осіб, з них плюс 1420 за останню добу.

Суттєво скоротився парк важкої техніки: знищено 11 446 танків і 23 792 бойові броньовані машини, що відображає інтенсивність боїв і ефективність вогневого ураження.

Артилерія, РСЗВ і ППО

Артилерійська компонента зазнала значних втрат: 35 331 артилерійська система виведена з ладу, а також 1576 одиниць РСЗВ.

Втрати засобів протиповітряної оборони досягли 1263 одиниць, що знижує здатність прикривати війська та інфраструктуру.

Авіація, флот і ракети

У повітряному компоненті підтверджено втрати 434 літаків (з яких 2 за минулу добу) і 347 вертольотів. Морська армія зменшилася на 28 кораблів і катерів, а також 2 підводні човни.

Крім того, знищено 4073 крилаті ракети, що вказує на активну протидію ракетним ударам.

БПЛА та автотехніка

Найбільшу динаміку демонструють безпілотники: сумарно 93 166 оперативно-тактичних БПЛА, включно з плюс 453 за добу. Втрати автотехніки та автоцистерн склали 70 966 одиниць, спеціальної техніки - 4029.