Українські військові відбили 85 ворожих атак на п'яти напрямках, - зведення Генштабу

Збройні сили України у четвер, 2 березня, відбили 85 ворожих атак на п'яти напрямках. Водночас окупанти не перестають робити спроби штурмувати Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, ЗСУ відбили атаки на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права.

Так, окупанти завдали 31 авіаційного та 3 ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Крім того, зафіксовано 88 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Заріччя, Грем'яч, Хрінівка Чернігівської області; Бояро-Лежачі, Атинське, Іскрисківщина, Кіндратівка, Миропільське, Попівка Сумської області та районів 18 населених пунктів Харківської області. У тому числі Червоне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огурцове, Стрілка.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області, успіху не мав. Здійснив артилерійський обстріл близько 20 населених пунктів. Це, зокрема, Дворічна, Лиман Перший, Петропавлівка, Куп'янськ Харківської області; Макіївка та Кремінна Луганської області та Роздолівка – Донецької.

На бахмутському напрямку противник не перестає штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Григорівки, Богданівки та Бахмута Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Годинник Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ і Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямах противник продовжує без успіху атакувати позиції наших військ. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах 18 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Авдіївка, Водяне, Веселе, Богоявленка, Велика Новосілка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляли понад 45 населених пунктів. Зокрема, Новосілка та Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово захопленій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого російські найманці почали активно забирати автомобілі у мешканців, які не отримали російських паспортів.

Представники так званої окупаційної влади чинять тиск на місцеве населення з метою присвоєння земельних ділянок. Більшість мешканців населеного пункту Бойове на Херсонщині відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб із цього села вивезено у невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів, а в їхніх будинках розміщують російських найманців.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 6 районів зосередження противника та його боєприпасів.

Раніше у Мангуському районі тимчасово окупованої території Донецької області окупанти обмежили електропостачання цивільним.

Також повідомлялося, що українські військові знищили два склади боєприпасів окупантів, а загарбники продовжують обстрілювати будинки мирного населення.

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