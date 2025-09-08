"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 34. Також ворог вчергове зазнав втрат.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 - безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - йшлося у повідомленні.

