UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Мінус" 910 солдатів та майже півтисячі дронів: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За минулу добу, з 7 на 8 вересня, росіяни втратили на фронті 910 солдатів. Також ЗСУ знищили артсистеми, дрони та іншу техніку противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 089 060 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 168 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 258 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 32 545 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1481 од.;
  • засоби ППО - 1217 од.;
  • літаків - 422 од.;
  • гелікоптерів - 341 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 57 278 (+461) од.;
  • крилатих ракет - 3691 (+5) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 61 135 (+81) од.;
  • спеціальної техніки - 3961 од.

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 7 вересня, на фронті протягом доби відбулося 118 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, а саме - 34. Також ворог вчергове зазнав втрат.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 90 окупантів, із них 54 - безповоротно. Також українські воїни знищили один танк, шість одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА; також пошкоджено дві гармати, три одиниці автомобільної техніки та дев’ять укриттів для особового складу противника", - йшлося у повідомленні.

Детальніше про повний звіт Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗбройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні