"Минус" 910 солдат и почти полтысячи дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 7 сентября, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 34. Также враг в очередной раз понес потери.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, из них 54 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БПЛА; также повреждены две пушки, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

