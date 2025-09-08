"Минус" 910 солдат и почти полтысячи дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки, с 7 на 8 сентября, россияне потеряли на фронте 910 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
Напомним, по состоянию на вечер 7 сентября, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 34. Также враг в очередной раз понес потери.
"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, из них 54 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БПЛА; также повреждены две пушки, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.
