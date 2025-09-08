RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Минус" 910 солдат и почти полтысячи дронов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: ВСУ продолжают наносить потери противнику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 7 на 8 сентября, россияне потеряли на фронте 910 солдат. Также ВСУ уничтожили артсистемы, дроны и другую технику противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 089 060 (+910) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 168 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 258 (+4) ед;
  • артиллерийских систем - 32 545 (+29) ед;
  • РСЗО - 1481 ед;
  • средства ПВО - 1217 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 57 278 (+461) ед;
  • крылатых ракет - 3691 (+5) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 135 (+81) ед;
  • специальной техники - 3961 ед.

Ситуация на фронтах

Напомним, по состоянию на вечер 7 сентября, на фронте в течение суток произошло 118 боевых столкновений. Наибольшее количество боев зафиксировано на Покровском направлении, а именно - 34. Также враг в очередной раз понес потери.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 90 оккупантов, из них 54 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили один танк, шесть единиц автомобильной и одну единицу специальной техники, один пункт управления БПЛА; также повреждены две пушки, три единицы автомобильной техники и девять укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

Подробнее о полном отчете Генштаба - читайте в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в Украине