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Мінус 840 окупантів та 16 танків: названо нові втрати Росії

Фото: ЗСУ знищили ще 840 окупантів та 16 ворожих танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 74840 (+840);
  • танків - 2750 (+16);
  • бойових броньованих машин - 5580 (+28);
  • артилерійських систем - 1772 (+17);
  • РСЗВ - 391 (+1);
  • засоби ППО - 201 (+3);
  • літаків - 277 (+0);
  • вертольотів - 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);
  • крилаті ракети - 397 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

За добу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні . Також наші воїни знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Крім того, ЗСУ 3 листопада успішно зупинили атаки ворога в Донецькій області .

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