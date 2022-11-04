Мінус 840 окупантів та 16 танків: названо нові втрати Росії

Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні . Також наші воїни знищили десятки одиниць живої сили ворога.

Крім того, ЗСУ 3 листопада успішно зупинили атаки ворога в Донецькій області .

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