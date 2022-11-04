RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России

Фото: ВСУ уничтожили еще 840 оккупантов и 16 вражеских танков (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали 840 российских оккупантов. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 74 840 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 74840 (+840);
  • танков - 2750 (+16);
  • боевых бронированных машин - 5580 (+28);
  • артиллерийских систем - 1772 (+17);
  • РСЗО - 391 (+1);
  • средства ПВО - 201 (+3);
  • самолетов - 277 (+0);
  • вертолетов - 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1450 (+8);
  • крылатые ракеты - 397 (+0);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4174 (+12);
  • специальная техника - 155 (+0).

За сутки н

Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. Также наши воины уничтожили десятки единиц живой силы врага.

.Кроме того, ВСУ 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияокупантиВСУ