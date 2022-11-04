Минус 840 оккупантов и 16 танков: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские войска ликвидировали 840 российских оккупантов. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 74 840 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.11 ориентировочно составили:
За сутки н
Напомним, ранее сообщалось, что авиация ВСУ мощно ударила по системам ПВО россиян на юге. Также наши воины уничтожили десятки единиц живой силы врага.
.Кроме того, ВСУ 3 ноября успешно остановили атаки врага в Донецкой области.
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