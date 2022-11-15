Мінус 710 окупантів, десятки танків та артилерії: нові втрати Росії

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 82080 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 2861 (+13) од,

бойових броньованих машин - 5773 (+25) од,

артилерійських систем - 1850 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+0) од,

засобів ППО - 208 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1511 (+2),

крилатих ракет - 399 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4351 (+35) од,

спеціальної техніки - 160 (+0).

Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі за добу.

Раніше повідомлялось, що росіяни, ймовірно, перекинуть війська у Донецьку область після відходу з правого берега Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.

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