Мінус 710 окупантів, десятки танків та артилерії: нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників. Загалом Росія за час повномасштабної війни втратила вже 82 080 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.11 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українські військові відбили 10 ворожих атак на Донбасі за добу.
Раніше повідомлялось, що росіяни, ймовірно, перекинуть війська у Донецьку область після відходу з правого берега Херсонської області для активізації операцій навколо Бахмута.
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