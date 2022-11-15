RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России

Фото: ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности Россия за время полномасштабной войны потеряла уже 82 080 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 82080 (+710) человек ликвидировано,
  • танков - 2861 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 5773 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 1850 (+11) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средств ПВО - 208 (+2) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1511 (+2),
  • крылатых ракет - 399 (+0),
  • кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4351 (+35) ед,
  • специальной техники - 160 (+0).

Напомним, украинские военные отразили 10 вражеских атак на Донбассе за сутки.

Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, перекинут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна России против Украины