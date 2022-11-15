Минус 710 оккупантов, десятки танков и артиллерии: новые потери России

Украинские защитники за прошедшие сутки ликвидировали еще 710 захватчиков. В общей сложности Россия за время полномасштабной войны потеряла уже 82 080 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.11 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные отразили 10 вражеских атак на Донбассе за сутки.
Ранее сообщалось, что россияне, вероятно, перекинут войска в Донецкую область после ухода с правого берега Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.
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