Мінус 600 росіян та сотня одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень

Зазначається, що протягом жовтня підрозділи в смузі відповідальності 2-го корпусу НГУ "Хартія" знешкодили 619 російських окупантів. Окрім живої сили ворога, вражено велику кількість російської військової техніки, зокрема:

98 одиниць авто- та мототехніки;

7 одиниць бронетехніки;

понад 70 ударних та розвідувальних дронів;

понад 1000 FPV-дронів;

22 одиниці артилерії ворога;

24 польові склади російських окупантів;

35 злітних майданчиків та пунктів управління ворожих операторів дронів.

Фото: 2-й корпус НГУ "Хартія"

Також у корпусі створюється новий підрозділ - перший роботизований батальйон "Лава". В його межах будуть застосовуватися найновіші технології у сфері повітряних і наземних безпілотних систем.

"Приєднуйтесь до "Лави" та знищуйте ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на "гарячу лінію" за номером 3333", - зазначили у пресслужбі.