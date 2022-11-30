UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінус 500 окупантів, ППО та танки: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: українські війська ліквідували ще 500 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові минулої доби знищили 500 окупантів та чимало ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 88880 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника на 30 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 88880 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2914 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин - 5872 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 1902 (+1) од.,
  • РСЗВ - 395 (+0) од.
  • засобів ППО - 210 (+й) од.,
  • літаків - 280 (+0) од.,
  • вертольотів - 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1562 (+7),
  • крилатих ракет - 531 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4429 (+6) од.,
  • спеціальної техніки - 163 (+0).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у селищі Мирне Мелітопольського району ЗСУ завдали удару по позиціях росіян. Інформація про ворожі втрати уточнюється.

Крім того, українська авіація минулої доби завдала 17 ударів по ворожих військ та техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська ФедераціяВСУ