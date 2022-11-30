Минус 500 оккупантов, ПВО и танки: Генштаб назвал новые потери России

Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 500 оккупантов и немало вражеской техники. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла 88 880 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника на 30 ноября ориентировочно составили:
Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Мирное Мелитопольского района ВСУ нанесли удар по позициям россиян. Информация о вражеских потерях уточняется.
Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по вражеским войскам и технике.
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