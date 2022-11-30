ЗСУ завдали удару по позиціям росіян під Мелітополем, - Федоров
В селищі Мирне Мелітопольського району ЗСУ завдали удару по позиціям росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Сьогодні вночі не спалось окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після першої години ночі пролунало декілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселились новоприбулі мобілізовані РФ", - сказав він.
Федоров зазначив, що вибухи було чутно аж в Мелітополі, що за 30 км від Мирного. Інформація про ворожі втрати уточнюється.
Нагадаємо, що українські військові пошкодили залізничний міст під Мелітополем, яким окупанти возили техніку.
Також повідомлялось, що росіяни готують повномасштабну мобілізацію чоловіків до армії РФ на окупованій території Запорізької області.
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