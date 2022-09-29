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Мінус 430 окупантів та 13 танків: Генштаб розповів про нові втрати РФ в Україні

Фото: Росія продовжує зазнавати втрат у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Минулої доби українські військові ліквідували 430 військових країни-окупанта. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 29 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 58580 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків - 2325 (+13);
  • бойових броньованих машин - 4909 (+20);
  • артилерійських систем - 1385 (+4);
  • РСЗВ - 331 (+0);
  • кошти ППО - 175 (+0);
  • літаків - 262 (+0);
  • вертольотів - 224 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 995 (+6);
  • крилаті ракети - 246 (+4);
  • кораблі/катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3751 (+9);
  • спеціальної техніки - 131 (+0).

Нагадаємо, напередодні ЗСУ відбили атаку ворога в Херсонській області та завдала шість ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ППО росіян.

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