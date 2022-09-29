Минус 430 оккупантов и 13 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 430 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 58 580 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, накануне ВСУ отразили атаку врага в Херсонской области и нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям ПВО россиян.

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