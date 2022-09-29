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Минус 430 оккупантов и 13 танков: Генштаб рассказал о новых потерях РФ в Украине

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 430 военных страны-оккупанта. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 58 580 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошлые сутки российские оккупанты понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери России на 29 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 58580 (+430) человек ликвидировано;
  • танков - 2325 (+13);
  • боевых бронированных машин - 4909 (+20);
  • артиллерийских систем - 1385 (+4);
  • РСЗО - 331 (+0);
  • средства ПВО - 175 (+0);
  • самолетов - 262 (+0);
  • вертолетов - 224 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 995 (+6);
  • крылатые ракеты - 246 (+4);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3751 (+9);
  • специальной техники - 131 (+0).

Напомним, накануне ВСУ отразили атаку врага в Херсонской области и нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по позициям ПВО россиян.

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