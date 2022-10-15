ua ru
Сб, 15 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW

Новость на русском →
Субота 15 жовтня 2022 08:55
ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW Фото: ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують контратакувати позиції окупантів у Харківській та Херсонській областях. Росіяни, у свою чергу, намагаються проводити атаки під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскол - Кремінна

Українські війська проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області. Наступ може розвиватися на лінії Першотравневе - Кислівка, приблизно за 20 км на схід від Куп'янська.

Крім того, ЗСУ намагаються зламати оборону ворога на лінії Сватове - Кремінна.

Тим часом російські війська провели наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на захід від Кремінної. Проте контрнаступ росіян було відбито.

ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW

Донбас

У Донецькій області армія РФ 14 жовтня намагалася проводити наземні атаки на північний схід від Бахмута в районі Веселого та Нової Кам'янки та на південь від Бахмута. Також українські війська відбили атаки окупантів на захід від Донецька в районі Невельського.

При цьому російська сторона заявила, що зайняла позиції біля Времєвки, проте аналітики ISW не можуть підтвердити це.

ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW

Південний фронт

Російські війська 14 жовтня здійснили обмежені наземні атаки на північному заході Херсонської області, щоб відновити втрачені позиції. Також аналітики сумніваються, що окупантам вдалося досягти хоч якихось успіхів у напрямку Давидового Брода та Сухого Ставка.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, ЗСУ зміцнюють позиції на лінії Осокорівка - Новоолександрівка вздовж правого берега Дніпра на північ від Берислава.

Водночас у ISW зазначають, що українські військові продовжують зберігати оперативну тишу щодо контрнаступних дій у Херсонській області.

ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW

Нагадаємо, за даними британської розвідки, повсюдна корупція та погана логістика залишаються однією з основних причин невдач російської армії на території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
ЗСУ за добу відбили всі атаки ворога у Донецькій області, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась