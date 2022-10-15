ЗСУ продовжують атакувати на східному та південному фронті: карта боїв від ISW

Збройні сили України продовжують контратакувати позиції окупантів у Харківській та Херсонській областях. Росіяни, у свою чергу, намагаються проводити атаки під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскол - Кремінна

Українські війська проводять контрнаступальні операції на північному сході Харківської області. Наступ може розвиватися на лінії Першотравневе - Кислівка, приблизно за 20 км на схід від Куп'янська.

Крім того, ЗСУ намагаються зламати оборону ворога на лінії Сватове - Кремінна.

Тим часом російські війська провели наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на захід від Кремінної. Проте контрнаступ росіян було відбито.

Донбас

У Донецькій області армія РФ 14 жовтня намагалася проводити наземні атаки на північний схід від Бахмута в районі Веселого та Нової Кам'янки та на південь від Бахмута. Також українські війська відбили атаки окупантів на захід від Донецька в районі Невельського.

При цьому російська сторона заявила, що зайняла позиції біля Времєвки, проте аналітики ISW не можуть підтвердити це.

Південний фронт

Російські війська 14 жовтня здійснили обмежені наземні атаки на північному заході Херсонської області, щоб відновити втрачені позиції. Також аналітики сумніваються, що окупантам вдалося досягти хоч якихось успіхів у напрямку Давидового Брода та Сухого Ставка.

При цьому, за непідтвердженою інформацією, ЗСУ зміцнюють позиції на лінії Осокорівка - Новоолександрівка вздовж правого берега Дніпра на північ від Берислава.

Водночас у ISW зазначають, що українські військові продовжують зберігати оперативну тишу щодо контрнаступних дій у Херсонській області.