Минус 400 оккупантов и два вертолета: названы новые потери России

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской обастях. Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком.

Также сообщалось, что украинские военные в ночь на 15 октября сбили над Днепропетровской областью 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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