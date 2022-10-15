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Минус 400 оккупантов и два вертолета: названы новые потери России

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Суббота 15 октября 2022 09:35
Минус 400 оккупантов и два вертолета: названы новые потери России Фото: ВСУ за сутки уничтожили два российских вертолета и 400 оккупантов (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 400 оккупантов. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 700 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 15 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 64700 (+400);
  • танков - 2524 (+3);
  • боевых бронированных машин - 5179 (+7);
  • артиллерийских систем - 1582 (+16);
  • РСЗО - 365 (+3);
  • средства ПВО - 186 (+0);
  • самолетов - 268 (+0);
  • вертолетов - 242 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1210 (+11);
  • крылатые ракеты - 316 (+0);
  • корабли / катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3951 (+7);
  • специальная техника - 142 (+0).

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать позиции оккупантов в Харьковской и Херсонской обастях. Россияне, в свою очередь, пытаются проводить атаки под Донецком.

Также сообщалось, что украинские военные в ночь на 15 октября сбили над Днепропетровской областью 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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