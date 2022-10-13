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Мінус 400 окупантів та 6 гелікоптерів: Генштаб оновив втрати росіян

Фото: ЗСУ за добу збили шість вертольотів окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 6 вертольотів та 33 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
  • танків - 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем - 1556 (+17) од,
  • РСЗВ - 357 (+2) од,
  • засоби ППО - 183 (+0) од,
  • літаків - 268 (+0) од,
  • гелікоптерів - 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33),
  • крилаті ракети - 316 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 140 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються до Кремінної у Луганській області та штурмують позиції окупантів у Херсонській області.

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