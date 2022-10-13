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ЗСУ рухаються до Кремінної, а окупанти намагаються наступати біля Бахмута: карти боїв

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Україна, Четвер 13 жовтня 2022 09:14
ЗСУ рухаються до Кремінної, а окупанти намагаються наступати біля Бахмута: карти боїв Фото: ЗСУ продовжують просуватися до Кремінної (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують просуватися у Луганській області, зокрема рухаються у напрямку Кремінної. Водночас окупанти намагаються захопити Бахмут Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Підрозділи ЗСУ продовжують рух у напрямку Сватового та Кремінної. За даними аналітиків, українські сили минулої доби атакували позиції окупантів за 20-30 км від Сватового.

Ймовірно, ЗСУ також тримають оборону у Тернах і Ямполівці, за 17 км від Кремінної. Окупанти своєю чергою намагаються втримати лінію вздовж траси Кремінна-Сватове. За попередніми даними, росіяни укріплюють позиції та риють окопи.

ЗСУ рухаються до Кремінної, а окупанти намагаються наступати біля Бахмута: карти боїв

Донбас

У Донецькій області продовжуються найактивніші бої в районі Бахмута. За даними ISW, росіяни посилюються "вагнерівцями". Окупанти атакують населені пункти поблизу Бахмута та хочуть встановити контроль над перехрестям трас E40 і T1302.

Українські сили відбили російські наземні атаки на захід від Авдіївки в районі Первомайського, а також на захід від Донецька в районі Красногорівки.

ЗСУ рухаються до Кремінної, а окупанти намагаються наступати біля Бахмута: карти боїв

Південь

Підрозділи ЗСУ продовжують атаки в північно-західній і західній частині Херсонській області. Поки командування української армії тримає інформаційну тишу про успіхи на цьому напрямку. Проте відомо, що захисники звільнили 5 населених пунктів: Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам’янку, Трифонівку та Червоне.

Ймовірно, ЗСУ продовжують просування на південь від кордону з Дніпропетровською областю.

ЗСУ рухаються до Кремінної, а окупанти намагаються наступати біля Бахмута: карти боїв

Нагадаємо, українські військові за ніч знищили шість іранських дронів Shahed-136 в Одеській та Миколаївській областях.

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