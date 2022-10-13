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Минус 400 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб обновил потери россиян

Фото: ВСУ за сутки сбили шесть вертолетов оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 420 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 6 вертолетов и 33 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 63800 (+420) человек ликвидировано,
  • танков - 2511 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
  • РСЗО - 357 (+2) ед,
  • средства ПВО - 183 (+0) ед,
  • самолетов - 268 (+0) ед,
  • вертолетов - 240 (+6) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33),
  • крылатые ракеты – 316 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
  • специальная техника - 140 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Кременную в Луганской области и штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области.

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