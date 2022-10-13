Мінус 400 окупантів та 6 гелікоптерів: Генштаб оновив втрати росіян

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 6 вертольотів та 33 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються до Кремінної у Луганській області та штурмують позиції окупантів у Херсонській області.

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