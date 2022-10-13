Мінус 400 окупантів та 6 гелікоптерів: Генштаб оновив втрати росіян
Фото: ЗСУ за добу збили шість вертольотів окупантів (Getty Images)
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 420 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 6 вертольотів та 33 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 63800 (+420) осіб ліквідовано,
- танків - 2511 (+6) од,
- бойових броньованих машин - 5167 (+11) од,
- артилерійських систем - 1556 (+17) од,
- РСЗВ - 357 (+2) од,
- засоби ППО - 183 (+0) од,
- літаків - 268 (+0) од,
- гелікоптерів - 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1182 (+33),
- крилаті ракети - 316 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3935 (+9) од,
- спеціальна техніка - 140 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Нагадаємо, за даними ISW, українські війська просуваються до Кремінної у Луганській області та штурмують позиції окупантів у Херсонській області.
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