Минус 400 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб обновил потери россиян
Фото: ВСУ за сутки сбили шесть вертолетов оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 420 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 6 вертолетов и 33 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 63800 (+420) человек ликвидировано,
- танков - 2511 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5167 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 1556 (+17) ед,
- РСЗО - 357 (+2) ед,
- средства ПВО - 183 (+0) ед,
- самолетов - 268 (+0) ед,
- вертолетов - 240 (+6) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1182 (+33),
- крылатые ракеты – 316 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3935 (+9) ед,
- специальная техника - 140 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.
Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Кременную в Луганской области и штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области.
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