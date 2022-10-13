Минус 400 оккупантов и 6 вертолетов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 420 российских оккупантов. Также ВСУ уничтожили 6 вертолетов и 33 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.10 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, украинские войска продвигаются в Кременную в Луганской области и штурмуют позиции оккупантов в Херсонской области.

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