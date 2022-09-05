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Мінус 300 окупантів і 19 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

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Понеділок 05 вересня 2022 08:47
Мінус 300 окупантів і 19 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49800 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 5 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків - 2068 (+19);
  • бойових броньованих машин - 4459 (+29);
  • артилерійських систем - 1157 (+10);
  • РСЗВ - 294 (+0);
  • засоби ППО - 156 (+0);
  • літаків - 236 (+0);
  • гелікоптерів - 206 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 867 (+3);
  • крилаті ракети - 205 (+2);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3286 (+10);
  • спеціальної техніки - 107 (+1).

Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили пункт управління, багато живої сили і техніки окупантів.

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