Мінус 300 окупантів і 19 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49800 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 5 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;
- танків - 2068 (+19);
- бойових броньованих машин - 4459 (+29);
- артилерійських систем - 1157 (+10);
- РСЗВ - 294 (+0);
- засоби ППО - 156 (+0);
- літаків - 236 (+0);
- гелікоптерів - 206 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 867 (+3);
- крилаті ракети - 205 (+2);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3286 (+10);
- спеціальної техніки - 107 (+1).
Нагадаємо, ЗСУ на півдні знищили пункт управління, багато живої сили і техніки окупантів.
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