Мінус 300 окупантів і 19 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

За минулу добу українські військові ліквідували ще 300 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 49800 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати Росії на 5 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;

танків - 2068 (+19);

бойових броньованих машин - 4459 (+29);

артилерійських систем - 1157 (+10);

РСЗВ - 294 (+0);

засоби ППО - 156 (+0);

літаків - 236 (+0);

гелікоптерів - 206 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 867 (+3);

крилаті ракети - 205 (+2);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3286 (+10);

спеціальної техніки - 107 (+1).