Мінус 30% від довоєнного рівня: Росії прогнозують падіння нафтопереробки на 1,5 року

Російська нафтопереробна галузь продовжує занепадати через системні та точні удари українських дронів. Систематичні атаки у поєднанні з фрагментарним ремонтом створюють кумулятивний негативний ефект для всієї енергосистеми РФ.

"Є ризик, що навіть ця обережна оцінка може недооцінювати проблеми, з якими стикається російський нафтопереробний комплекс. Збільшення термінів постачання запасних частин та наближення холодної погоди можуть посилити навантаження на російську систему", - зазначає агентство.

У серпні російські нафтопереробні заводи зазнали щонайменше 22 ударів, що стало найвищим місячним показником від початку повномасштабної війни.

"Українці застосовують кілька хвиль безпілотників проти окремих об'єктів, перевантажуючи захисні мережі та засоби ППО. Влучання також видається більш точним", - йдеться у звіті.

Дрони все частіше вражають установки вторинної переробки на російських НПЗ, заміна або запуск яких може тривати близько 6-8 місяців. Водночас міжнародні санкції проти російської енергетики обмежують доступ до запасного обладнання, що ще більше ускладнює відновлювальні роботи.