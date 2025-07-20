Мінус 25 років життя: вчений пояснив, як ракетні вибухи "старять" наші будинки

Як вибухи впливають на українську забудову

За словами вченого, вибух 450 - 800 кг тротилу викликає шокові сейсмічні хвилі. Тобто будинки у радіусі 250 м від вибуху фактично потрапляють під дію землетрусу 6-8 балів. При цьому сучасна українська забудова розрахована на землетруси 6-7 балів, а радянська - на 5.

Якщо споруда спроектована, наприклад, на 6-бальний рівень, а вибух відбувся на відстані 250 метрів, то вона фактично зазнає перевантаження.

"Відбуваються руйнівні процеси, але ми їх не бачимо одразу. Тобто будинок цілий, він стоїть, хоча від його первинного терміну експлуатації вже відмінусувалось 25 років, бо відбувся вплив руйнівної хвилі", - говорить Гринь.

Він додає, що особливо небезпечний ефект накопичення: коли серія менш потужних ударів, чи то землетрусів, чи то вибухів, поступово "втомлює" конструкцію. Одного дня вона може дати критичну тріщину.

Після війни треба буде перевірити безпечність будинків

"Зараз багато будинків знаходяться під впливом локальних "землетрусів" від вибухів, на які вони не розраховані. Балістика в середньому має 450 кг тротилу і її вибух породжує ці шокові хвилі. І коли постане питання відбудови, доцільно буде проводити роботи, щоб визначити, чи будинки витримали цей вплив. Потрібно відпрацювати методику, такого досвіду у світі немає", - наголошує експерт.

Поки в Україні нема узаконеної державою процедури такої перевірки будинків, але вже є певні пропозиції й, можливо, до закінчення війни сформується остаточне бачення.

"Це важливий напрямок, і головне він економічно доцільний", - каже Гринь.