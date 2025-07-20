Минус 25 лет жизни: ученый объяснил, как ракетные взрывы "старят" наши дома

Как взрывы влияют на украинскую застройку

По словам ученого, взрыв 450 - 800 кг тротила вызывает шоковые сейсмические волны. То есть дома в радиусе 250 м от взрыва фактически попадают под действие землетрясения 6-8 баллов. При этом современная украинская застройка рассчитана на землетрясения 6-7 баллов, а советская - на 5.

Если сооружение спроектировано, например, на 6-балльный уровень, а взрыв произошел на расстоянии 250 метров, то оно фактически испытывает перегрузку.

"Происходят разрушительные процессы, но мы их не видим сразу. То есть дом целый, он стоит, хотя от его первоначального срока эксплуатации уже отминусовалось 25 лет, потому что произошло влияние разрушительной волны", - говорит Гринь.

Он добавляет, что особенно опасен эффект накопления: когда серия менее мощных ударов, то ли землетрясений, то ли взрывов, постепенно "утомляет" конструкцию. Однажды она может дать критическую трещину.

После войны нужно будет проверить безопасность домов

"Сейчас многие дома находятся под воздействием локальных "землетрясений" от взрывов, на которые они не рассчитаны. Баллистика в среднем имеет 450 кг тротила и ее взрыв порождает эти шоковые волны. И когда встанет вопрос восстановления, целесообразно будет проводить работы, чтобы определить, выдержали ли дома это влияние. Нужно отработать методику, такого опыта в мире нет", - отмечает эксперт.

Пока в Украине нет узаконенной государством процедуры такой проверки домов, но уже есть определенные предложения и, возможно, до окончания войны сформируется окончательное видение.

"Это важное направление, и главное оно экономически целесообразно", - говорит Гринь.