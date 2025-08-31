ua en ru
Мінус 21 окупант: Росіяни обстріляли один одного на Херсонському напрямку

Неділя 31 серпня 2025 07:26
Мінус 21 окупант: Росіяни обстріляли один одного на Херсонському напрямку Фото: після інциденту в підрозділах почалися перевірки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Минулого тижня, 19 серпня, між росіянами в Херсонській області сталася перестрілка. У результаті понад 20 людей загинуло, а також є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Згідно з публікацією, події відбувалися на лівому березі Херсонської області. Збройний конфлікт виник між підрозділами 127-ї розвідувальної бригади та 24 мотострілецького полку.

"Усе почалося з того, що військовослужбовці 24-го полку відкрили вогонь по позиціях 127-ї бригади. Ті, своєю чергою, прийняли їх за українську диверсійно-штурмову групу і підняли по тривозі резервний підрозділ. У результаті спалахнув хаотичний стрілецький бій", - ідеться в повідомленні.

За підсумком зіткнення 21 окупанта ліквідовано, 17 дістали поранення. Крім того, після інциденту в підрозділах почалися перевірки, посилено контроль і допити особового складу.

"Атмосфера всередині окупаційних частин стала ще більш напруженою: зростає недовіра, солдати підозрюють один одного в провокаціях, а командири побоюються нових конфліктів", - резюмували в "АТЕШ".

Стрілянина росіян один в одного

Нагадаємо, перестрілка між - це вже не перший випадок.

Наприклад, у липні 2022 року, в окупованому Токмаку Запорізької області між росіянами стався конфлікт, який переріс у перестрілку. У результаті 4 людини загинули, і ще близько 10 отримали поранення.

