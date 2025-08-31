Минус 21 оккупант: Россияне обстреляли друг друга на Херсонском направлении
На прошлой неделе, 19 августа, между россиянами в Херсонской области произошла перестрелка. В результате более 20 человек погибло, а также есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".
Согласно публикации, события происходили на левом берегу Херсонской области. Вооруженный конфликт возник между подразделениями 127-й разведывательной бригады и 24 мотострелкового полка.
"Все началось с того, что военнослужащие 24-го полка открыли огонь по позициям 127-й бригады. Те, в свою очередь, приняли их за украинскую диверсионно-штурмовую группу и подняли по тревоге резервное подразделение. В результате вспыхнул хаотичный стрелковый бой", - сказано в сообщении.
По итогу столкновения 21 оккупант ликвидирован, 17 получили ранения. Кроме того, после инцидента в подразделениях начались проверки, усилен контроль и допросы личного состава.
"Атмосфера внутри оккупационных частей стала ещё более напряженной: растет недоверие, солдаты подозревают друг друга в провокациях, а командиры опасаются новых конфликтов", - резюмировали в "АТЕШ".
Стрельба россиян в друг друга
Напомним, перестрелка между - это уже не первый случай.
Например, в июле 2022 года, в оккупированном Токмаке Запорожской области между россиянами произошел конфликт, который перерос в перестрелку. В результате 4 человека погибли, и еще около 10 получили ранения.