В Запорожской области пьяные оккупанты перестреляли друг друга
Во временно оккупированном Томкаке Запорожской области между захватчиками произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Погибли четыре оккупанта, еще около десяти - получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.
"Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли четверо и получили ранения около десяти оккупантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ОВА рассказали, что за минувшие сутки враг 31 раз обстрелял украинские позиции на запорожском направлении, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали обычным явлением в российской армии.
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