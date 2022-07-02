В Запорожской области пьяные оккупанты перестреляли друг друга

Во временно оккупированном Томкаке Запорожской области между захватчиками произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Погибли четыре оккупанта, еще около десяти - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли четверо и получили ранения около десяти оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВА рассказали, что за минувшие сутки враг 31 раз обстрелял украинские позиции на запорожском направлении, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.