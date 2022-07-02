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В Запорожской области пьяные оккупанты перестреляли друг друга

Новина українською →
Запорожье, Суббота 02 июля 2022 11:14
В Запорожской области пьяные оккупанты перестреляли друг друга Фото: оккупанты на захваченной территории (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Томкаке Запорожской области между захватчиками произошел конфликт, который перерос в перестрелку. Погибли четыре оккупанта, еще около десяти - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Вблизи населенного пункта Токмак, временно оккупированного врагом, произошел словесный конфликт между военнослужащими России, который перерос в вооруженную стычку, в результате которой погибли четверо и получили ранения около десяти оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОВА рассказали, что за минувшие сутки враг 31 раз обстрелял украинские позиции на запорожском направлении, применяя танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что мародерство и изнасилование, а также вооруженные разборки между своими стали обычным явлением в российской армии.

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Запорожская область
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