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Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати РФ в Україні

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Четвер 15 вересня 2022 08:53
Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати РФ в Україні Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків - 2193 (+13);
  • бойових броньованих машин - 4682 (+17);
  • артилерійських систем - 1295 (+5);
  • РСЗВ - 311 (+0);
  • засоби ППО - 167 (+0);
  • літаків - 250 (+4);
  • вертольотів - 215 (+0);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
  • крилаті ракети - 233 (+0);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
  • спеціальної техніки - 120 (+0).

Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки та 33 загарбники.

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