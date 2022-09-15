Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати РФ в Україні

Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)

За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 2193 (+13);

бойових броньованих машин - 4682 (+17);

артилерійських систем - 1295 (+5);

РСЗВ - 311 (+0);

засоби ППО - 167 (+0);

літаків - 250 (+4);

вертольотів - 215 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);

крилаті ракети - 233 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);

спеціальної техніки - 120 (+0).