Мінус 200 окупантів і чотири літаки: названі нові втрати РФ в Україні
Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 200 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 53850 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 15 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 53850 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 2193 (+13);
- бойових броньованих машин - 4682 (+17);
- артилерійських систем - 1295 (+5);
- РСЗВ - 311 (+0);
- засоби ППО - 167 (+0);
- літаків - 250 (+4);
- вертольотів - 215 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 908 (+0);
- крилаті ракети - 233 (+0);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3522 (+21);
- спеціальної техніки - 120 (+0).
Нагадаємо, українські військові на південному напрямку знищили ворожий бомбардувальник Су-24М, 31 одиницю російської техніки та 33 загарбники.
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