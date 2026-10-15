Мінус 200 млн доларів щомісяця: як блокада морських портів загрожує експорту ГМК

Відновлення повноцінної роботи портів Великої Одеси є критичною умовою для українського гірничо-металургійного комплексу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику від GMK Center.
Як зазначають аналтітики профільного порталу, альтернативні маршрути не здатні замінити чорноморські порти навіть наполовину, а їх блокування вже коштує галузі 150-200 млн доларів щомісяця.
У першому півріччі 2026 року через чорноморські порти проходило близько 50% експорту української сталі, 95% чавуну та 50% залізної руди.
Пропускна спроможність портів Великої Одеси становить близько 6 млн тонн на місяць, тоді як навіть максимально завантажені дунайські порти можуть обробляти лише 2,5-3 млн тонн.
Залізниця також не може повністю компенсувати втрату моря. Фактичні перевезення через західні переходи становлять близько 2-2,6 млн тонн на місяць, а додаткові витрати на такий експорт можуть сягати 30-60 доларів на тонну.
Для залізної руди з відносно низькою вартістю це робить частину маршрутів економічно невигідними.
За оцінкою GMK Center, через закриття морського коридору виробництво залізної руди може скоротитися на 35% порівняно з першим півріччям 2026 року.
Після обмеження морського експорту вже зупинилися Ferrexpo та Південний ГЗК.
Для відновлення судноплавства аналітики називають три ключові складові:
У GMK Center також пропонують створити окремий страховий фонд для металургійних і рудних вантажів, оскільки нинішня вартість страхування робить перевезення низькомаржинальної продукції надто дорогими.
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"Повноцінне відновлення експорту через порти Великої Одеси означає не лише виживання ГМК, а й збереження робочих місць, надходження податків і валютної виручки", - пише видання.
Водночас до вирішення питання морської блокади та гарантій безпеки також мають долучатися міжнародні партнери.
"Для світової спільноти ж стабільна робота коридору - це елемент глобальної продовольчої та ресурсної безпеки. Тому питання захисту портів і гарантій для судноплавства мають вирішувати спільно держава, бізнес і міжнародні партнери", - зауважують в GMK Center.
Як відомо, українська металургія опинилася у критичному стані через серію ударів РФ по ключових підприємствах. До того ж, ворожі атаки по залізниці зробили перевезення продукції ГМК небезпечними, а удари по портах перетворили експорт на смертельну лотерею.