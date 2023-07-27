Мінус 2 млрд доларів: НБУ підрахував втрати аграріїв від закриття "зернового коридору"

"Наш базовий прогноз базується на припущенні, що "зерновий коридор" не функціонуватиме під час воєнного стану", - сказав він.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт". "Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію", - сказав він.

"Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів", - сказав Ніколайчук.

Зернова угода

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".