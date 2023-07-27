Минус 2 млрд долларов: НБУ подсчитал потери аграриев от закрытия "зернового коридора"

"Наш базовый прогноз основан на предположении, что "зерновой коридор" не будет функционировать во время военного положения", - сказал он.

В то же время, в НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС к экспорту сельхозпродукции "будут действовать до 15 сентября и не будут продлены".

По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт". "Речь идет и о зерновых, и об масле, и о другой сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

"По сравнению со сценарием, если бы у нас функционировал "зерновой коридор", экспорт продукции во втором полугодии этого года был бы больше примерно на 2 млрд долларов", - сказал Николайчук.

Зерновое соглашение

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 года действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. В то же время Россия вышла из соглашения.

Европейский Союз уже заявил, что готов экспортировать почти всю сельскохозяйственную продукцию из Украины через "коридоры солидарности" после выхода России из "зернового соглашения".