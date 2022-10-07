Мінус 17 танків та 350 окупантів: названо нові втрати РФ

Минулої доби ЗСУ ліквідували 350 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 61 680 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Найбільші втрати противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Загальні бойові втрати Росії на 7 жовтня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половини танкового парку України складається з трофейних машин.
Також ми писали, що українські війська продовжують атаки у напрямку Сватово-Кременної та поблизу звільненого Куп'янська. Водночас, окупанти посилюють позиції поблизу Бахмута Донецької області.
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