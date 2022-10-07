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Минус 17 танков и 350 оккупантов: названы новые потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще 17 танков и 350 оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 61 680 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях.

Общие боевые потери России на 7 октября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 61680 (+350) человек ликвидировано;
  • танков - 2466 (+17);
  • боевых бронированных машин - 5093 (+29);
  • артиллерийских систем - 1455 (+31);
  • РСЗО - 344 (+0);
  • средства ПВО - 177 (+0);
  • самолетов - 266 (+0);
  • вертолетов - 233 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 1067 (+20);
  • крылатые ракеты - 246 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3862 (+8);
  • специальной техники - 135 (+1).

Напомним, по данным британской разведки, российские вооруженные силы оставляют тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Также мы писали, что украинские войска продолжают атаки в направлении Сватово-Кременная и вблизи освобожденного Купянска. В то же время оккупанты усиливают позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

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