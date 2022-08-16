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Минус 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ

Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 150 российских военных. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 43 900 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 16 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43900 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1880 (+4);
  • боевых бронированных машин - 4152 (+11);
  • артиллерийских систем - 989 (+4);
  • РСЗО - 263 (+2);
  • средства ПВО - 136 (+0);
  • самолетов - 233 (+0);
  • вертолетов - 196 (+1);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 790 (+3);
  • крылатые ракеты - 190 (+3);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5);
  • специальной техники - 92 (+0).

Напомним, Воздушные силы Украины на юге ударили по двум опорным пунктам и районам скопления техники и оккупантов.

Кроме того, украинские военные поразили четвертый и последний мост в Херсонской области, который россияне использовали для переброски техники на правобережную часть.

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