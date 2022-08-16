Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 16 серпня орієнтовно склали:
Нагадаємо, Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів.
Крім того, українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.