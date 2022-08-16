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Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

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Вівторок 16 серпня 2022 09:01
Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ Фото: Росія продовжує нести втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 16 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків - 1880 (+4);
  • бойових броньованих машин - 4152 (+11);
  • артилерійських систем - 989 (+4);
  • РСЗВ - 263 (+2);
  • засоби ППО - 136 (+0);
  • літаків - 233 (+0);
  • вертольотів - 196 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 790 (+3);
  • крилаті ракети - 190 (+3);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5);
  • спеціальної техніки - 92 (+0).

Нагадаємо, Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів.

Крім того, українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

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