Мінус 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 150 російських військових. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 900 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, Повітряні сили України на півдні вдарили по двох опорних пунктах і районах скупчення техніки і окупантів.

Крім того, українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.