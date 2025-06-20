Мінус 1090 солдатів: Генштаб назвав втрати армії РФ за добу

Ситуація на фронті

За останніми даними на фронті протягом доби відбулося 133 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Зокрема, за добу противник завдав одного ракетного та 33 авіаударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані авіаційні бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Раніше ми повідомляли, що український воїн на псевдо "Пейн" за допомогою FPV-дрона взяв у полон чергового російського окупанта.

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